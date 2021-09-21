Hakkari'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Hakkari'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Hakkari Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Medeni Sancar Caddesi'nde bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılar, öğretmenevi ek binasının önüne kadar pedal çevirdi.