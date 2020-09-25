Hakkari'de ayağı kırılan köpek tedaviye alındı - Son Dakika

Hakkari'de ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı.
Otluca köyü yolu üzerindeki TOKİ konutları yakında yaralı ve bitkin haldeki köpeği görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine söz konusu bölgeye giden belediye veterinerleri, köpeği alarak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Burada yapılan kontrollerde ayağında kırık olduğu belirlenen köpek ameliyat edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:03 - Kaynak: AA
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