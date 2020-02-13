Hakkari'de aydınlatma direklerine lale figürlü ışık takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de aydınlatma direklerine lale figürlü ışık takıldı - Son Dakika

Hakkari'de aydınlatma direklerine lale figürlü ışık takıldı

6 saat önce

Hakkari Belediyesince kent merkezindeki 71 aydınlatma direğine lale motifli led ışık takıldı.

Hakkari'de aydınlatma direklerine lale figürlü ışık takıldı, System.String[]

Hakkari Belediyesince kent merkezindeki 71 aydınlatma direğine lale motifli led ışık takıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı" kapsamında kentin alt ve üst yapısı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bu çerçevede şehrin daha güzel görünüme kavuşması için çalışma yürüten belediye, Tekser Mahallesi'nden Medeni Sancar kavşağına kadar olan aydınlatma direklerine led ışık taktı.

Çalışmaları inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, 2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında birçok proje gerçekleştirecekleri söyledi.

Dönüşüm, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri yarın başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, makam odasında tavukları çamaşır suyuna batırdı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:26:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de aydınlatma direklerine lale figürlü ışık takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]