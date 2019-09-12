Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı"
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hakkari'de "Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı"

1 saat önce

Hakkari'de 2019 yılının üçüncü "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hakkari'de

Hakkari'de 2019 yılının üçüncü "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı'nın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri ve emniyet ile jandarma yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, uyuşturucunun ülke için hatta dünya için insanlığa en büyük tehlikelerden birini oluşturduğunu söyledi. Ülkenin uyuşturucu ticaretini transit ülkesi olmaktan çıkıp aynı zamandan maalesef bir pazar ülkesi haline geldiğini belirten Gölbaşı, "Uyuşturucu ile mücadele eden kolluk birimlerimiz jandarma ve emniyet birimlerimiz çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Hem teknolojiyi kullanarak hem de geçmişteki birikimlerini kullanarak. Fakat bu uyuşturucu ile mücadelenin arz kısmını engeller nitelikte, bir de uyuşturucu ile mücadelenin talep kısmı var. Talep kısmından ise sadece kolluk birimlerinin değil ailenin, bireyin, eğitimin bütün kurum ve kuruluşları aynı zamanda sivil toplum kurumlarının çok büyük katkısına ihtiyaç vardır" dedi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında, slayt gösterisi eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü
İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]