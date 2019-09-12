Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

1 saat önce

Hakkari'de 2019 yılının üçüncü "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hakkari'de 2019 yılının üçüncü "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Gölbaşı, uyuşturucunun, insanlık için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede jandarma ve emniyet birimlerinin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gölbaşı, "Bu mücadalede sadece kolluk birimlerinin değil ailenin, bireyin, eğitimin, bütün kurum ve kuruluşları aynı zamanda sivil toplum kurumlarının çok büyük katkısına ihtiyaç vardır. " diye konuştu.

İlgili kurumlar, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında, slayt gösterisi eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

Hakkari'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eski Cumhuriyet Gazetesi yazarları tahliye edildi
Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı! Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]