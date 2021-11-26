Hakkari'de "bağımlılıkla mücadele seferberliği" semineri - Son Dakika

Hakkari'de "bağımlılıkla mücadele seferberliği" semineri düzenlendi.

Valilik konferans salonundaki seminerde konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Zeynep Cengiz, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu ifade etti.

Kurum personeli ve yükümlülere yönelik seminer düzenlediklerini belirten Cengiz, üniversiteler, İl Sağlık Müdürlükleri, alanında uzman meslek elemanları, AMATEM, ÇEMATEN, psikiyatri uzmanları ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Seminerde, sosyal çalışmacı Ömer Tekin de sunum yaptı.