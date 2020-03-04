Hakkari'de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27 Şubat'ta İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

"Hakkari tek yürek Mehmetçiğin yanında" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılmak üzere binlerce kişi Devlet Hastanesi yakınında bir araya geldi.

Ellerinde ay yıldızlı bayrakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "En büyük asker bizim asker", "Ne mutlu Türküm diyene", "Esed şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "vatan sana canım feda" sloganları atarak tekbir getiren vatandaşlar, Çevre Yolundan Valilik binası önüne kadar yürüdü.

"Bu millet zalimlere karşı direnci gösterecektir"

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık sivil toplum kuruluşu, siyasi parti, vakıf, derneklerin düzenlediği etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Yürüyüşe kent merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerden de katılımın olduğunu belirten Akbıyık, "Buradan 286 bin Hakkarili olarak Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sadece İdlib'de şehit vermiyoruz. Tarihe baktığımızda Malazgirt'te, Çanakkale'de, Fatih İstanbul'u fethederken, yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Sakarya'da, Dumlupınar'da şehitler verdik." diye konuştu.

Barış ve huzur götürmek için Sudan, Libya, Kore ve Kıbrıs'ta da şehit verdiklerini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün de Esed zulmüne karşı mücadele eden Suriye ve İdlib halkının yanında şehitler veriyoruz. Türk ordusu, Mehmetçiğimiz adeta Allah'ın aslanı gibi bugün aslanlık ve kahramanlık yapıyor. Bu millet, bu ordu ve bu devlet tek yürek halinde bütün dünyaya, bütün zalimlere karşı direnci, mücadeleyi gösterecektir."

Türkçe öğretmeni Rahman Günay da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahaya inmedeki amacının olası göç dalgasını önlemek, savaşı ülke sınırlarından uzak tutmak olduğunu dile getirdi.

İdlib'in Esed'in zulmünden kurtarılması gerektiğini dile getiren Günay, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa hangi karanlık senaryolar uygulandıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine hatta daha karmaşığına hem şahit hem muhatap oluyoruz. Buradan Mehmetçiğimize selamlar olsun." dedi.

Yürüyüşe katılanlardan Mehmet Adıyaman da Hakkari olarak devletin, askerin yanında olduklarını ve harekata destek verdiklerini dile getirdi. Şehitler için dua okunmasının ardından vatandaşlar, şehitlerin isimlerini okuyarak hep birlikte "burada" diye karşılık verdi.

Yürüyüşe, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanı Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şemdinli, Büyükçiftlik, Esendere ve Durankaya belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.