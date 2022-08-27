Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı

27.08.2022 14:52
Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı

Hakkari'de bahçe çitlerindeki tele takılıp yaralanan ayı ekiplerce kurtarıldı.

Hakkari'de bahçe çitlerindeki tele takılıp yaralanan ayı ekiplerce kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyü yakınında bir ayının mahsur kaldığını görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.

Köye giden ekipler, tele takılan ayıyı iğneyle uyutarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Pençesinden yaralanan hayvan, DKMP veteriner hekimi tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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