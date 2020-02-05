Hakkari'de bakım faaliyeti esnasında el bombası patladı: 1 şehit - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucunda bir askerin yaralandığını ve yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA