Hakkari'de bakım faaliyeti esnasında el bombası patladı: 1 şehit - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de bakım faaliyeti esnasında el bombası patladı: 1 şehit - Son Dakika

Hakkari'de bakım faaliyeti esnasında el bombası patladı: 1 şehit

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucunda bir askerin yaralandığını ve yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Hakkari'de bakım faaliyeti esnasında el bombası patladı: 1 şehit, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucunda bir askerin yaralandığını ve yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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