Hakkari'de başarılı trafik görevlileri ödüllendirildi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla görevlerinde başarılı ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli trafik personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Akbıyık, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerine vurgu yaptı.

Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde hem emniyet hem de jandarmanın her biriminde görevli personelin sorumluluk alarak görevlerini fedakarca yerine getirdiğini belirten Akbıyık, "Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarmamızda görevli personelimizin Trafik Haftasını kutluyor, ilimizde kazasız bir yıl diliyorum." dedi.

Akbıyık, ardından emniyet ve jandarmanın başarılı trafik görevlilerine başarı belgesi verdi.