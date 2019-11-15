Hakkari Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte eğitimdeki başarı oranının yükseltilmesi amacıyla tüm öğretmenleri, idareci ve aileleri de içine alan "eğitim seferberliği" başlattı.

Valiliğin himayesinde hazırlanan "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi" kapsamında, ilk etapta kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde öğretmen ve idareciler bilgilendirildi.

Projenin amacı ve hedefleriyle ilgili bilgi sahibi olan öğretmenler, daha sonra "çayınızı içmeye geliyoruz" sloganıyla sorumluluk bölgelerindeki evleri tek tek dolaşarak ailelerle görüşmelere başladı.

Ziyaretlerde, öğrencilerin evlerindeki ortamları görme imkanı bulan öğretmenler, velilerle de çocuklarının eğitim durumu hakkında bilgi vererek, taleplerini, yaşanan sorunları ve başarının artırılmasına dair önerilerini dinliyor.

Velilerin de olumlu karşıladığı ziyaretler ile okul-veli iş birliğinin sağlanarak kentteki başarı çıtasının yükseltilmesi hedefleniyor.

"Eğitim en öncelikli konumuz"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana eğitimi her zaman en öncelikli konu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Valilik ve diğer kurumların imkanlarıyla eğitime en iyi katkıyı sunmaya çalıştıklarını belirten Akbıyık, Hakkari'nin geçen yıllarda özellikle üniversite ve liselere giriş sınavlarında son sıralarda yer aldığını aktardı.

Bu durumdan kurtulmak amacıyla birçok proje başlattıklarını anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Sınavlardaki başarıyı artırmak için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen söz konusu proje sayesinde okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencileri daha yakından takip edebilecek. Öğretmenlerimiz aile ziyaretleri yapıyor. Amacımız eğitimin tüm unsurlarını bir araya getirerek başarıyı artırmaktır. Eğitim sadece öğretmenlerin işi değil, veliler, okul aile birlikleri, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin de desteği bu noktada önemli. Sınava çalışacak ve başaracak olan öğrencidir. Onlarda da bir heyecan ve farkındalık yaratarak Hakkari'yi gerek sınavlarda gerekse diğer alanlardaki başarılarda hak ettiği yere getirmeyi ve alt sıralardan kurtarmayı hedefliyoruz."

Kentte 20'ye yakın okul inşaatının devam ettiğini, diğer eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Akbıyık, "Bu sene son sırada değiliz, bir yıllık gayret sonucunda biraz daha önlerdeyiz. Fiziki eksiklikleri gideriyoruz. Öğretmen eksikliği konusunda geçen yıllara göre çok iyi durumdayız. Anadolu'da olmayan güzellikte, kalitede okul binalarımız var." ifadesini kullandı.

"Hakkari'nin kaderini değiştireceğiz"

Öğretmenlerle aile ziyaretlerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eğitim camiası olarak kentteki eğitim durumunun daha kapsamlı ele alınması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sahadan aldıkları bilgiler, öğretmenler ve velilerle yaptıkları görüşmelerden bazı eksikliklerin olduğu kanısına vardıklarını anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Kentte heyecan ve inancın eksik olduğu gördük ve 'başarabiliriz' sloganıyla yola çıktık. Biz heyecana, velilerimizle diyalog kurmaya, öğrencimize, öğretmenimize başarabileceğimizin inancını vermeye talibiz. Bunu birlikte yapabiliriz. Kentte 4 bin 200 öğretmen görev yapıyor. Her öğretmen haftada 3 veliyi ziyaret ediyor. Öğrencilerimizi yakın takibe aldık. Hakkari'nin kaderini değiştireceğiz ve başaracağız diyoruz. Bize her anlamda yardımcı olan Sayın Valimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz."