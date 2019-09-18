Hakkari'de başıboş büyükbaş hayvan sorunu

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kentteki başıboş büyükbaş hayvanlarla mücadele çalışması sürüyor.



Bir süre önce kent merkezinin değişik noktalarında dolaşan başıboş hayvanlara yönelik çalışma başlatan zabıta ekipleri, topladıkları hayvanları il dışına çıkartmışlardı. İlan ve duyurular yaparak hayvan sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, hayvanlarını kent merkezine salmaları halinde gerekli cezaların kesileceği uyarısında bulunmuştu. Önceki gün vatandaşlardan gelen şikayet üzerine refüjlerde dolaşan hayvanlar toplanarak şehir merkezi dışına çıkartıldı.



Hayvan sahiplerini ikinci kez uyaran zabıta ekipleri, bu defa hayvanları çarşı merkezinde gördükleri takdirde il dışında uzak bir yere götürecekleri uyarısında bulundu. - HAKKARİ