Hakkari'de başıboş hayvanlar için önlem alındı - Son Dakika

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında başıboş hayvanlar için de önlem alındı.



Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 7 kilometre mesafedeki çöplük mevkiinde bulunan onlarca sahipsiz köpek için çalışma başlattı. Hayvanların rahat ve hijyenik bir ortamda kalabilmeleri için barınma kulübeleri kuruldu. Yetkililer, soğuk kış günlerinde başıboş sokak hayvanlarının barınması için değişik noktalara köpek kulübeleri yerleştirdiklerini belirttiler. - HAKKARİ