Hakkari'de başıboş hayvanlar için önlem alındı - Son Dakika

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Hakkari'de başıboş hayvanlar için önlem alındı
6 saat önce
Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında başıboş hayvanlar için de önlem alındı.
Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında başıboş hayvanlar için de önlem alındı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 7 kilometre mesafedeki çöplük mevkiinde bulunan onlarca sahipsiz köpek için çalışma başlattı. Hayvanların rahat ve hijyenik bir ortamda kalabilmeleri için barınma kulübeleri kuruldu. Yetkililer, soğuk kış günlerinde başıboş sokak hayvanlarının barınması için değişik noktalara köpek kulübeleri yerleştirdiklerini belirttiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
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