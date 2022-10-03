Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi - Son Dakika
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Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi

03.10.2022 17:18

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari'de 15 gün süre boyunca toplu gösteriler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

"15 EKİM 23.59'A KADAR DEVAM EDECEK"

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari sınırları içinde 1 Ekim saat 00.01'den 15 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi - Son Dakika

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