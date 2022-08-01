Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

01.08.2022 14:47
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de basın açıklamaları, oturma eylemleri, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari'de 15 gün süreyle gösteri ve toplantılara yasaklama kararı getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 02.08.2022 tarihi saat 00.01'den 16.08.2022 tarihi saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika

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