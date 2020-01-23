Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi

6 saat önce

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentteki basın mensuplarına yönelik "ilk yardım eğitimi" programı düzenledi.

Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi, System.String[]

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentteki basın mensuplarına yönelik "ilk yardım eğitimi" programı düzenledi.

112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, ilk yardım eğitiminin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, herkesin bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı" projesinin başlatıldığını anlatan Karadeniz, bu kapsamda Kızılay ve sağlık çalışanlarının desteğiyle basın mensuplarına yönelik ilk yardım eğitimi etkinliği düzenlendiklerini dile getirdi.

Ardından hastane görevlileri Suzan Yarcı ve İsmet Timur, katılımcıları temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık ve donma, kırık, çıkık, burkulma, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması ile boğulma konularında yapılması gerekenler konularında bilgilendirdi.

Hakkari, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu
İstanbul'daki devlet hastanesinde hareketli dakikalar! Acil servis kapatılıp çalışanlara maske dağıtıldı BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de basın mensuplarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]