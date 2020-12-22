Hakkari'de başlatılan "eğitim seferberliği"yle kentin başarı çıtası yükseliyor - Son Dakika

Hakkari'de başlatılan "eğitim seferberliği"yle kentin başarı çıtası yükseliyor

22.12.2020 10:57
Hakkari'de başlatılan

Sınavlardaki başarı ortalamasında daha önce son sıralarda yer alan Hakkari'de, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliğin yaptığı yatırımlar ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler meyvelerini vermeye başladı.

Sınavlardaki başarı ortalamasında daha önce son sıralarda yer alan Hakkari'de, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliğin yaptığı yatırımlar ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler meyvelerini vermeye başladı.

Kentin eğitimde hak ettiği yere gelmesi, öğrencilerin daha ferah ortamlarda ders yapabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yapımına başlanan 25 okul tamamlanarak hizmete sunuldu.

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kentte daha nitelikli eğitimin verilmesini, ailelerin de bu sürece dahil edilmesini sağlamak üzere başlattığı "eğitim seferberliği" kapsamında 20'yi aşkın projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, kentteki başarı grafiğini yükseltmek için ev ev dolaşarak ailelerle görüşen öğretmenler, öğrencilere de kaynak kitap ve materyal desteğinde bulundu.

Birçok okulda robotik kodlama atölyeleri kurulan kentte, öğrencilerin becerilerinin, üretkenliklerinin geliştirilmesi ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlandı.

Yürütülen çalışmalarla Hakkari'de lise ve üniversite sınavlarına katılan öğrencilerin puan ve yerleşme oranları önceki yıllara oranla yükseldi.

Öğrencilerin Kovid-19 sürecinden etkilenmemeleri için proje başlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Akademisi, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilenmemeleri ve uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla "Her Ev Bir Okul" projesini başlattı.

Kentteki 4 bin öğrenciye konu özetleri, soru destek paketi, fasikül ve soru bankalarının ulaştırılacağı projeyle, EBA TV'ye girmediği tespit edilen 1350 öğrencinin derslerini takip etmeleri sağlanacak, EBA destek noktası sayısı 74'ten 100'e çıkarılacak.

Sınavlara girecek 15 bin öğrenciye haftada bir saat rehberlik hizmeti sunulacak kentte, internete erişim sıkıntısı yaşayan 15 bin 400 öğrenciye altyapının uygunluğuna göre internet sağlayıcı cihazlar temin edilecek.

Kentte başarı çıtasının yükseltilmesi için "eğitim seferberliği" başlatan ve tüm projelerle yakından ilgilenen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, göreve başladığı günden beri en büyük önceliği eğitime verdiklerini söyledi.

Kentin ve ülkenin geleceğini eğitimde gördüklerini belirten Akbıyık, "Bir Vali gibi değil, bir Milli Eğitim Müdürü, öğretmen gibi öğrencilerimizin her türlü problemleriyle ilgileniyoruz. Bunun için de öncelikle altyapı ve fiziki eksiklikleri gidermek gerekiyordu. Yaptığımız okullar, öğretmen evi, Halk Eğitimi Merkezleri ve lojmanlarla bu problem büyük oranda çözüldü." dedi.

Daha kaliteli eğitim sunmak amacıyla "Bir Kitap Bir İnsan" projesini hayata geçirdiklerini belirten Akbıyık, çok başarılı sonuçlar aldıkları proje kapsamında bizzat kendisinin öğrencilere 13 bin kitap dağıttığını aktardı.

"Hakkari eğitimde artık son sırada değil"

Kentte eğitime ve kitap okumaya ilginin arttığına dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari bugün okuyor. Bunda hazırladığımız projelerimizin büyük etkisi var. Eğitimi Geliştirme Projesiyle tüm öğretmenlerimizin seferber olduğu, ailelerle birebir iletişime geçtiği bir proje başlattık. Eğitim seferberliği başlatarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Öğrencilerimiz sınavlarda ciddi dereceler elde etmeye başladı. Hakkari artık eğitimde son sırada değil. Valinin, kaymakamın, milli eğitim müdürünün, öğretmenin, öğrencinin, velinin, belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin gündeminin eğitim olması gerekiyor. Bu doğrultuda 'Her Ev Bir Okul' projesini başlattık. Çocuklarımızın bu şekilde başarıyı yakalayacağına inanıyoruz. Artık evlerin birer okul olmasını arzu ediyoruz. Çünkü salgın nedeniyle uzaktan eğitim yapıyoruz. Uzaktan eğitime erişme imkanı olmayan öğrencilere gerekli kitap, doküman ve kaynakları ulaştırıyoruz. Dijital dünyaya çocuklarımızı en iyi şekilde adapte edeceğiz. Var olan eksiklik, aksaklıkları giderip bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz."

Hakkari, Kitap, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de başlatılan 'eğitim seferberliği'yle kentin başarı çıtası yükseliyor - Son Dakika


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