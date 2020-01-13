Hakkari'de başlatılan "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de başlatılan 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' - Son Dakika

Hakkari'de başlatılan "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"

9 dakika önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"nun yürütüldüğü bölgede denetlemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"nun yürütüldüğü bölgede denetlemelerde bulundu.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine köprüsü yakınındaki Jandarma Kontrol Noktasına gelen Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve diğer komutanlardan operasyona ilişkin bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kavaklı, Kato, Marinos ve Karanlık dağları ile Işıklı ve Geçitli bölgelerinde bölücü terör örgütüne yönelik "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"nun başlatıldığını anımsattı.

Operasyonun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk'ün emir komutasında sürdürüldüğünü belirten Akbıyık, "Bu operasyonu 825 personelden oluşan 55 tim ile yapıyoruz. Jandarma Özel Harekat timlerimiz, Jandarma komandolarımız, Polis Özel Harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımızla Hakkari'de bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek." diye konuştu.

Operasyonda 4 barınak ve sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sığınak ve barınaklarda bir kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere bir boş büyük tüp, 2 jeneratör, sığınak yapımında kullanılan hilti, 3 termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari'de terörle mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı ve liderliğinde devletimizin tüm birimleriyle devam ediyor."

Akbıyık, 2019'da Hakkari'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve diğer bölücü terör örgütleriyle mücadelenin oldukça başarılı geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 94 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 terörist sağ olarak yakalanmış, 51 terörist de güvenlik güçlerimizin iknaları sonucu teslim olmuştur. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de bir teröristin dahi kalmamasıdır. İlimiz son yıllarda tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. İnşallah bundan sonra Hakkari halkı daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda yaşayacak. Operasyonlara katılan ve 2019'da büyük başarılara imza atan kahraman güvenlik güçlerimize ve tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun."

Akbıyık, beraberindekiler ile daha sonra operasyon bölgesinde denetimde bulundu.

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Kavaklı Operasyonu

Kavaklı, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı
Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü 7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:44 Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
12:43 İzmir depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el kondu - Son Dakika
12:43 Atatürk barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı - Son Dakika
12:43 Kilyos'ta kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
12:38 Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür - Son Dakika
11:40 Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Son Dakika
11:23 7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 12:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de başlatılan "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]