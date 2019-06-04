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Hakkari'de bayramlaşma töreni

1 saat önce

Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

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Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Öğretmenevinde düzenlenen törende konuşan Vali İdris Akbıyık, mübarek ramazan ayının sona erdiğini belirterek, "Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nızı içten kutluyorum. En güzel bayramların sizlerin olmasını diliyorum." dedi.
Vali Akbıyık daha sonra beraberindekilerle Hakkari Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu, bayramlarını kutladı.
Bayramlaşma programı kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ve Polis Özel Hareket Merkezine giden Vali Akbıyık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Törene Vali Yardımcısı İdris Koç, Dağ ve İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Hakkari, Güncel
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