Hakkari'de bayramlaşma ve toplu etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Hakkari Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramlaşma ve toplu etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 30 Temmuz'da Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

İnsan hayatı açısından son derece tehlikeli olan Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında bayram ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bayram ziyaretlerinin yapılmamasına dikkat edilmesi hususunda gerekli uyarıların yapılmasına, bayram süresi boyunca toplu yemek, bayramlaşma, kurban kesimi, mezarlık ziyaretleri ve mezarlıklarda çocuklara şeker, bisküvi ve benzeri ikramların yapılmamasına, bayram süresi boyunca özellikle izolasyonda olan olası vakaların bayram ziyaretlerini engellemek amacıyla il ve ilçe merkezlerinde jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerince yapılacak olan denetimlerin artırılmasına, taziyelerin yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 6 saatten 4 saate (14: 30-18: 30 saatleri arasında) indirilmesine, ikinci bir karar alınana kadar halı saha faaliyetlerine ait kısıtın devamına oy birliğiyle karar verilmiştir."