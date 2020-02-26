Hakkari'de bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Hakkari'de bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

6 saat önce

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.


Terör eylemleri nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kalabildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."


Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 26 Şubat saat 00: 00: 01'den 11 Mart saat 23: 59: 59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı bildirildi.


"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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