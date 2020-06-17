Hakkari'de bazı caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince Valilik binası ve Hakkari Devlet Hastanesi arasındaki caddelere maskesiz çıkmanın yasaklandığı bildirildi.

İlçelerde de gerekli kurallara uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari para cezası verilecek. Suç teşkil eden davranışlarda Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacaktır." denildi.