Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı

6 saat önce

Hakkari'de 15 gün boyunca bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Hakkari'de bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı, System.String[]

Hakkari'de 15 gün boyunca bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari İl sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 28/02/2020 tarihi saat: 00.01'den 13/03/2020 tarihi saat: 23.59'a kadar on beş 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Oturma Eylemi, Protesto Eylemi, Açlık Grevi, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, her türlü Stant Açma, Konser, Şenlik, Meşale Yakma, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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