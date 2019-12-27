Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalandı.

Hakkari'de besiciler kar ve tipiye yakalandı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalandı.

Yılın belirli aylarında hayvanlarına otlak bulmak için değişik meralara giden besiciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle köylere dönmeye başladı.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki merada hayvanlarını otlatan Murat Yalın ile yakınları, karın etkisini göstermesiyle 300 küçükbaş hayvanını Büyükçiftlik beldesine götürmek istedi.

Yolda kar ve tipiye yakalanan Yalın ile beraberindekiler, zorlu yolcuğun ardından beldeye ulaşabildi.

Yalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, meradan köye döndükleri sırada kar yağışının başlamasıyla zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Kar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirten Yalın, "Hayvanlarımızı kara yolundan götürmek zorunda kaldık. 6 saatlik yürüyüşün ardından eve ulaştık." dedi.

Büyükçiftlik, Yüksekova, Hakkari, Yalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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