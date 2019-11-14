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Hakkari'de "Beyaz Bayrak" alan işletmeler denetlendi
6 saat önce
Hakkari Belediyesi ekipleri, kentte daha önce teknik ve hijyenik koşullara uyarak 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazanan iş yerlerini denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Hakkari Belediyesi ekipleri, kentte daha önce teknik ve hijyenik koşullara uyarak 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazanan iş yerlerini denetledi.
Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğün Gıda Kontrol Birimi ve zabıta ekipleri, dolaştıkları kafe, pastahane ve lokanta gibi işletmeleri kontrol etti.
Ekipler, iş yerlerinin temizlik, ürünlerin saklanma koşulları ve diğer teknik konularla ilgili inceleme yaptı
Toplum sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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