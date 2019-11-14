Hakkari'de

Hakkari Belediyesi ekipleri, kentte daha önce teknik ve hijyenik koşullara uyarak 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazanan iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğün Gıda Kontrol Birimi ve zabıta ekipleri, dolaştıkları kafe, pastahane ve lokanta gibi işletmeleri kontrol etti.

Ekipler, iş yerlerinin temizlik, ürünlerin saklanma koşulları ve diğer teknik konularla ilgili inceleme yaptı

Toplum sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.