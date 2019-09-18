Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı
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Hakkari'de 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı

1 saat önce

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Elnara Mammadova, hastalardan 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Hakkari'de 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı, System.String[]

Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Elnara Mammadova, hastalardan 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla tutuklandı.


Hakkari Devlet Hastanesinde 2 yıldır plastik cerrahi uzmanı olarak çalışan Azerbaycan uyruklu Op. Dr. Elnara Mammadova, iddiaya göre bazı hastalardan çeşitli miktarlarda 'bıçak parası' istedi. Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Mammadova hakkında soruşturma başlatan Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Mammadova'yı hasta yakınlarından seri numaraları belirli bin 500 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Mammadova, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanıp Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - HAKKARİ

Azerbaycan, Plastik, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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