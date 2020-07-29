Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla atıldı - Son Dakika

Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla atıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bin kişilik şehir stadyumunun tribünlerinin temelini atarak, "Hakkari'de spora ciddi yatırım yapılıyor" dedi.

Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla atıldı, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bin kişilik şehir stadyumunun tribünlerinin temelini atarak, "Hakkari'de spora ciddi yatırım yapılıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spot Toto Teşkilat Başkanlığının Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Merzan Stadında bin kişilik tribünün temel atma törenini düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tefik Kumbasar, Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve spor kulüpleri temsilcileri katıldığı törende Vali Akbıyık, Hakkari Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin katkılarıyla 14 amatör spor kulübüne 70 bin liralık yardım çekini Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan'a teslim etti.

Kurban kesimi ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua yapmasının ardından açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, Hakkari'de yeni bir hizmete yeni bir yatırıma başladıklarını ifade ederek, "İşte bugün de 1000 kişilik türbinlerimizi yapıyoruz. 11 spor kulübümüze de soyunma odaları ihtiyaçlarını giderecek yerler yapıyoruz. Hakkari'de spora ciddi yatırım yapılıyor. Hakkari gençleri gerçekten ulasal ve uluslar arası müsabakalarda çok ciddi sonuçlar alıyor. Bu çerçevede de kayak sporu ile ilgili, futbol, voleybol, basketbol gibi her alanda birçok hizmet yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle geçtiğimiz aylarda Spor Toto Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Bunun sonucunda da 41 milyonluk 5 bin liralık Hakkari merkez, ilçelerinde ve beldelerinde tribünlerden futbol sahasına kadar, yüzle havuzuna kadar, spor salonuna kadar tesislerin yapımına başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri Bakanı ile Spor Toto Genel Müdürüne Hakkari halkı adına teşekkür eden Vali Akbıyık, "Hakkari'de otellerimiz yapılıyor, hastane, okul, altyapı ve üst yapı yapılıyor ve Hakkari adete şantiyeye dönmüş durumda. İnşallah bu hizmetler ve yatırımlar artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise yapılan tribünlerin 2 kattan oluştuğunu belirterek, "1. katta 3 idari personel odası, 1 protokol odası, ev sahibi, misafir takım ve hakem odası bulunmaktadır. 2. katta ise 11 futbol kulübümüzün antrenmanlarda kullanabilecekleri soyunma ve dinlenme odaları mevcut. Kale arkasında oluşturacağımız alanda ve yapacağımız çevre düzenlenmesi ile hem puanlı atletizm hem de ata sporumuz olan okçuluk branşlarının daha aktif olmasına olanak sağlayacağız" dedi.

Temel atma töreni, verilen ikramla sona erdi. - HAKKARİ

Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla atıldı - Son Dakika Spor

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