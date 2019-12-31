Hakkari'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Bina güvenliği ve tehlike avı" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, afetlere dirençli bir ülke için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen, zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve afetlerde güvende kalabilmek için 'Afetlere hazırlık yılı' kapsamında çalışma başlatıldı.

Aralık ayının ana teması olarak belirlenen bina güvenliği çerçevesinde lisede düzenlenen etkinlikte yangın, deprem, sel ve taşkın gibi afetlere karşı alınacak önlemlere dair bilgi verildi, okulun acil durum faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Afetler esnasında zarar görebilecek eşyaların tespit edilmesi ve sabitlenmesinin gerektiği de anlatılan etkinliğe, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve okul yöneticileri katıldı.