Hakkari'de bir araçta 13,3 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 13,3 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

İlçede dün durdurulan bir araçta yapılan aramada 13,3 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili Şanlıurfa'da uzman çavuş olarak görev yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.