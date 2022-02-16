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Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

16.02.2022 23:29
Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 3,5 kilogram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 3,5 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam eriyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköprü Jandarma Karakol komutanlığı ekiplerince, yol kontrol ve arama noktasında Van istikametine giden bir araçta yapılan aramada 307 paket içinde 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

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Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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