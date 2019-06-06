Hakkari'de bir asker şehit oldu
49 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari
bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" - ANKARA
Beşiktaş, Gary Medel'i gözden çıkardı!
Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı
Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi
Hindistan'da termometreler 50'yi gösterdi