Son Dakika Haberleri: Hakkari'de bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de bir asker şehit oldu

49 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Hakkari'de bir asker şehit oldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Gary Medel'i gözden çıkardı! Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor'a 1,5 milyon euro önerdi Hindistan'da termometreler 50'yi gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 02:47:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de bir asker şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]