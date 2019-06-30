Hakkari'de bir asker şehit oldu
1 saat önce
Hakkari'de bir asker şehit olduHAKKARİ - Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
'de bir asker şehit oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Doğanlı
mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "28.06.2019 günü İlimiz Merkez
Doğanlı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma
Personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
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