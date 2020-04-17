Hakkari'de bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Şemdinli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşevler Mahallesi 26. Sokak'ta bulunan 5 numaralı apartmanda koronavirüs vakaları görüldüğü belirtildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile apartmanın ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." denildi.