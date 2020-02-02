Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü - Son Dakika
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Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi.

Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi. Soğuktan etkilenen diğer 3 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Çayı yakındaki bir ahırda 4 kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede 4 kişiden birinin donarak hayatını kaybettiği, üç kişinin de soğuktan etkilendiği belirlendi.

Söz konusu kişilerin Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Donma tehlikesi geçiren 3 düzensiz göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Derecik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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