Hakkari'de bir evde uzun namlulu silah ve çok miktarda fişek ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, uzun namlulu silah, el bombası, av tüfeği ve çok miktarda fişek bulundu.

İl Emniyet müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede ilçenin İnanlı Köyü'nde bir ikamette arama yapan güvenlik güçleri, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, ruhsatsız av tüfeği ve 474 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı ve olay ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.