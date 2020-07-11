Hakkari'de bir haftada 162 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de bir hafta içinde 159 kilo 6 gram eroin, 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelerinde bir haftada düzenlenen operasyonlarda 159 kilo 6 gram eroin, 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 810 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedilen bilgilendirmede, uyuşturucuyla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla süreceği belirtildi.