Hakkari'de bir kişi arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de bir kişi arazide ölü bulundu

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kişi arazide ölü bulundu.

Hakkari'de bir kişi arazide ölü bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kişi arazide ölü bulundu.

İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Durak köyündeki vatandaşlar, arazide bir erkek cesedi gördü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 50 yaşındaki Y.B'ye ait olduğunu belirledi.


Ceset, olay yerine çağrılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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