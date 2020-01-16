Hakkari'de bir kişi arazide ölü bulundu - Son Dakika

Hakkari'de bir kişi arazide ölü bulundu
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kişi arazide ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kişi arazide ölü bulundu.
İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Durak köyündeki vatandaşlar, arazide bir erkek cesedi gördü.
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 50 yaşındaki Y.B'ye ait olduğunu belirledi.
Ceset, olay yerine çağrılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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