Son Dakika Haberleri: Hakkari'de bir kişi bisikletiyle suya uçtu
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Hakkari'de bir kişi bisikletiyle suya uçtu

8 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle Dağlıca bölgesine giden bir kişi, hızını alamayarak köprüden suya uçtu.

Hakkari'de bir kişi bisikletiyle suya uçtu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle Dağlıca bölgesine giden bir kişi, hızını alamayarak köprüden suya uçtu.

Edinilen bilgilere göre ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine bisikletiyle giden Sami Bartın (24) adlı genç, hızını alamayıp köprüden suya uçtu. Olayı duyan yakınları hemen köprü alanına akın etti. Ambulans ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Bartın, Yüksekova, Dağlıca, Hakkari, Güncel
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