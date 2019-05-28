Hakkari'de "Bir kitap Bir İnsan Projesi"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan 15 öğrenciye kitap hediye etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan 15 öğrenciye kitap hediye etti.

Öğretmenleri ile gelen öğrencileri makamında kabul eden Akbıyık, göreve başladığı günden itibaren kentte "Bir Kitap Bir İnsan Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda her hafta bir okulu ziyaret ettiklerini belirten Akbıyık, "Bu şekilde hem sevgili öğrencilerimize hem de değerli hemşehrilerimize kampanyamızı tanıttık. Bir kitap okuyacağız, bir kişiye de okutacağız. Bu böyle devam edecek. Bizim tek gayemiz vatanını milletini seven, gören, araştıran, merak eden, idealleri ve hayalleri olan nesiller yetiştirmektir." dedi.

Bu hedefe ulaşmanın en kolay yolunun kitap okumaktan geçtiğine inandığını aktaran Akbıyık, bu kampanyanın geniş kitlelere ulaşarak okuma sevgisi ve kültürü aşılayacağını umut ettiğini dile getirdi.

Akbıyık, ardından öğrencilere kitap hediye etti.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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