Son Dakika Haberleri: Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

3 saat önce

Hakkari'de dün iki teröristin etkisiz hale getirildiği Kazan Vadisi bölgesinde bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari'de dün iki teröristin etkisiz hale getirildiği Kazan Vadisi bölgesinde bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dün, Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, bölgede devam eden operasyonda bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Kazan Vadisi'nde sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, teröristlerin, Hakkari'de 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı, 26 Ağustos'ta da Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları aktarılmıştı.

Kazan Vadisi, Jandarma, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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