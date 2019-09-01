Son Dakika Haberleri: Hakkari'de bir terörist teslim oldu
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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

12 saat önce

Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Hakkari'de bir terörist teslim oldu, System.String[]

Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerce ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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