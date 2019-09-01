Hakkari'de bir terörist teslim oldu
12 saat önce
Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerce ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
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