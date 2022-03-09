571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı - Son Dakika

571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı
HAKKARİ - İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN KIŞ-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit J.Çvş. Mehmet sancar" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.
Kaynak: İHA
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