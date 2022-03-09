571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı - Son Dakika
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571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı

09.03.2022 09:13

571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu başlatıldı.

571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı

HAKKARİ - İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN KIŞ-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit J.Çvş. Mehmet sancar" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı
571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı
571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı
571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı
571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı
571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı

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Son dakika haber... Hakkari'de 571 personelle 'Eren Kış -30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı Son dakika haber... Hakkari'de 571 personelle 'Eren Kış -30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı

Jandarma, Hakkari, Çavuş, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu Hakkari'de başlatıldı - Son Dakika
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