Hakkari'de bu yıl 37 terörist teslim oldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Hakkari'de bu yıl 37 terörist teslim oldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi

31.12.2020 12:53
Hakkari'de bu yıl 37 terörist teslim oldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020'nin terörle mücadele başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Hakkari bölgesinde 2020'de 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37 terörist de teslim oldu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020'nin terörle mücadele başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Hakkari bölgesinde 2020'de 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37 terörist de teslim oldu. Ana karargahlarını dahi etkisiz hale getirdik. İlk defa terör örgütü Türkiye'de telsizle görüşmeyi yasakladı." dedi.

Akbıyık, kentte görev yapan basın mensuplarıyla Valilik Salonunda bir araya gelerek, bu yıl yürüttükleri çalışmaları, başlatılan proje ve yatırımları değerlendirdi.

Vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti sunabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente büyük önem verdiğini, hükümetin de desteğiyle önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Yıllarca terör ve şiddet olaylarıyla anılan kentin artık terör diye bir gündeminin olmadığını vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Hakkari'de terör örgütüne ilk defa bu yıl katılım olmadı. Bu çok güzel bir gelişme. Terör olayları da yok denecek düzeyde. 2020'de Hakkari bölgesinde 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37 terörist de teslim oldu. Ana karargahlarını dahi etkisiz hale getirdik. İlk defa terör örgütü Türkiye'de telsizle görüşmeyi yasakladı. Hakkari, tarihinin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor."

Terör operasyonlarında çok sayıda mühimmat, silah, patlayıcı, yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade eden Akbıyık, bu yıl 2,5 ton eroin, 5 ton asit anhidrit, yarım ton da esrarın yakalandığı bilgisini verdi.

Belediye olarak 2020-2023 değişim dönüşüm programı hazırladıklarını, bu kapsamda hazırladıkları 25 projenin yüzde 40'ını tamamladıklarını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"40 kilometrelik asfalt planımız vardı, bunun 22 kilometresini yaptık. Kentin toplu taşıma sorununu gidermek amacıyla 10 minibüs aldık. 14'de iş makinesi aldık. Katı atık tesisinin yapımına ilişkin ihale yapıldı. 30 milyon avroluk proje. Kentin konut sorununa yönelik de çalışmalarımız sürüyor. Biz belediyeye geldikten sonra 20 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık, 25 milyon liranın üzerinde de borç ödedik."

Kent merkezi ve ilçelerinde yeni spor tesisleri ile 30'a yakın okul yapıldığını, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçi ve besicilere önemli destekler sunduklarını belirten Akbıyık, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak nakdi ve ayni yardım yapıldığını anlattı.

Ketin eğitim kalitesinin yükseltilmesi için projeler hayata geçirdiklerini, sağlık alanında da daha iyi hizmet sunulması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Akbıyık, bu kapsamda yeni yılın ilk haftasında anjiyo ünitesini açmayı planladıklarını aktardı.

Hakkari, Valilik, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de bu yıl 37 terörist teslim oldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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