Hakkari'de bulunan patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyü kırsalında önceki gün icra edilen arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı, usulüne uygun şekilde imha edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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