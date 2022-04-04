Hakkari'de bulunan yaralı ayı tedavi için Van'a gönderildi - Son Dakika
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Hakkari'de bulunan yaralı ayı tedavi için Van'a gönderildi

04.04.2022 16:19
Hakkari'de bulunan yaralı ayı tedavi için Van'a gönderildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu ayı, tedavi için Van'a gönderildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu ayı, tedavi için Van'a gönderildi.

İlçenin Narlı köyünde yaralı bir ayı gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Köye giden DKMP ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iğneyle uyuşturdukları hayvana ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı ayı tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Veteriner hekim Mehmet Yıldız, ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağını belirtti.

Hakkari'de bulunan yaralı ayı tedavi için Van'a gönderildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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