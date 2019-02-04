Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Buzla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Buzla Mücadele Çalışması

26 dakika önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan buzları kırarken, tuzlama çalışması da yaptı.

Hakkari'de Buzla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan buzları kırarken, tuzlama çalışması da yaptı.

Hakkari'de kar yağışını etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde Hakkari Belediye Başkanlığı, 5 ayrı iş makinesi ile buzla mücadele çalışması başlattı. Caddelerde geçit vermeyen buz kütleleri iş makinelerinin yardımı ile kırılarak kamyonlara yüklenip şehir dışına çıkartıldı. Belediye ekiplerinin şehrin değişik cadde ve sokaklarında başlattığı buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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