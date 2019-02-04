Hakkari'de Buzla Mücadele Çalışması
26 dakika önce
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan buzları kırarken, tuzlama çalışması da yaptı.
Hakkari
Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan buzları kırarken, tuzlama çalışması da yaptı.
Hakkari'de kar yağışını etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sabah
saatlerinde Hakkari Belediye Başkanlığı
, 5 ayrı iş makinesi ile buzla mücadele çalışması başlattı. Caddelerde geçit vermeyen buz kütleleri iş makinelerinin yardımı ile kırılarak kamyonlara yüklenip şehir dışına çıkartıldı. Belediye ekiplerinin şehrin değişik cadde ve sokaklarında başlattığı buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA
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