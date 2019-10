Hakkari'de camide kütüphane kuruldu

HAKKARİ Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve aynı zamanda Bağışlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkari- Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi kapsamında Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında bir bölüm kütüphaneye dönüştürüldü.

Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bağışlı köyündeki caminin ikinci katında yaklaşık bin 500 kitabın bulunduğu kütüphane kuruldu. Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan Bağışlı Spor Kulübü Başkanı Hikmet Yaşar'ın geliştirdiği 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül köprüsüdür' projesi İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilerek destek gördü. Bunun üzerine Yaşar, köydeki caminin ikinci katının bir bölümünü PVC ile kapatarak kütüphaneye dönüştürdü. 5 bin kitap kapasiteli olan ve içerisinde şu anda bin 500 kitap, bilgisayar ile yazıcı bulunan kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, çevre köylerdeki muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KİTAP İNSAN KADAR, İNSAN KİTAP KADAR DEĞERLİDİR

Vali Akbıyık açılışta yaptığı konuşmada, "Köyde kurulan kütüphanede Türkiye 'nin kaderini değiştrecek bilim insanları yetişecek. Biz Hakkari'ye geldiğimizden beri birinci meselemiz kitap demiştik. Kitap insan kadar, insan kitap kadar değerlidir. Bağışlı Spor Kulübü Derneği, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliğimize sunmuş olduğu proje çerçevesinde Çanakkale, İstanbul gezileri ve bunun yanında kütüphane yapmış olmaları gerçekten anlamlıdır. Bağışlı Köyümüz, örnek bir köyümüz. İnşallah bu gayretin, bu samimiyetin tüm köylerimizde yapılmasını arzu ediyoruz. Belki bu kütüphanemizde Türkiye'nin kaderini değiştirecek bilim adamları, mühendisler ve doktorlar çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İLK KÖY KÜTÜPHANESİ BAĞIŞLI'DA KURULDU

Projeye hayata geçiren Bağışlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca kabul edilen proje ile kütüphanenin yanı sıra öğrencilere voleybol basketbol , kayak, masa tenisi gibi kursların da verildiğini söyledi.

Yaşar, "Bu projemizi 2019 Mart ayında İçişleri Bakanlığı Sivil Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduk. 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül Köprüsü' projemiz kabul edildi. Bu proje ile birlikte 5'i sportif, 2'si de kültürel olmak üzere 7 faaliyette bulunuyoruz. Bağışlı Köyü'nde ilk defa çocuklarımızın, gençlerimizin, üniversiteye hazırlanmamaları için küçük bir kütüphane kurduk. Bu kütüphanemizde şu an bin 500 kitap bulunuyor. Bu kütüphanemizde bilgisayar ve yazıcımız da var. Yakın zamanda internet erişimi de sağlanacak. Projemizi kabul eden İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bu konuda destek olan Hakkari Valiliği 'ne ve Hakkari Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu proje kapsamında 1 ile 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Çanakkale ve İstanbul'a 6 günlük bir gezi düzenleyeceğiz. Bu gezide Çanakkele Şehitliği ziyaret edilecek ve böylece Hakkari'deki gençlerin manevi bir yer olan Çanakkale ile tanışmaları sağlanacak" diye konuştu.

İLK KEZ VALİ GÖRDÜLER

Kütüphanede açılışına katılan ve ilk kez köylerinde vali gören öğrenciler ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Hayatlarında ilk kez vali gören çocuklar not defterlerine, Vali Akbıyık'ın imza atmasını istediler. Küçük çocukları kırmayan Vali Akbıyık sırayla çocukların not defterlerini imzaladı. Bağışlı Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Gülbeyaz Kılıç ise ilk defa vali gördüklerini, valinin not defterine attığı imzayı ömür boyu saklayacağını söyledi.