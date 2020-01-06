Hakkari'de can dostlara yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ekipleri tarafından soğuk kış günlerinde yiyecek bulmaktan zorlanan can dostlara yiyecek bıraktı.



Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Hayvan Hakları Koruma (HAYTAP) gönüllüleri başıboş sokak köpeklere yönelik yiyecek bırakma çalışmalarını sürdürüyor. Karlı günlerde sokak hayvanlarına yönelik yiyecek bırakma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, HAYTAP gönüllüleri ile birlikte can dostlara yiyecek bıraktıklarını ifade ettiler.



Kent merkezinde 16 kilometre mesafede bulunan çöp mevkiine yiyecek bıraktıklarını belirten yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ve özellikle böyle soğuk karlı günlerde hep can dostların yayında olduklarını kaydettiler. - HAKKARİ