Hakkari'de çatılardaki buz sarkıtları temizlendi - Son Dakika
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Hakkari'de çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

6 saat önce

Hakkari'de çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.

Hakkari'de çatılardaki buz sarkıtları temizlendi, System.String[]

Hakkari'de çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizlendi.


Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Hakkari'de ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını bazen itfaiye aracı bazen de esnafın yardımıyla temizledi.


Ekiplerin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlediklerini belirterek, vatandaşları buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Hakkari, İtfaiye, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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