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Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı (3)

30 dakika önce

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK: TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE VURULUYORHakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma şehit olan 2 askerin cenazelerinin getirildiği Hakkari Devlet Hastanesi...

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı (3), System.String[]

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK: TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE VURULUYOR
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma şehit olan 2 askerin cenazelerinin getirildiği Hakkari Devlet Hastanesi morguna geldi. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte hastane morguna gelen Vali Akbıyık, "Çukurca'nın Kasran Vadisi'nde hain terörist grubu ile çıkan çatışmada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Buradan şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüne gerek yurt içinden, gerekçe yurt dışından gerçekten ciddi darbe vuruluyor. İnşallah son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Yaralıların durumu hafif. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor." dedi.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Hakkari, Güncel
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